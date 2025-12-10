В Карелии суд признал 53-летнего бывшего депутата Петрозаводского горсовета Тимура Зорнякова виновным в совершении заказного преступления за 20 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина осужден на 12 лет лишения свободы за покушение на двух человек, один из которых не выжил, уточнили «Ленте.ру» в республиканском управлении Следственного комитета России. Он также причастен к попытке получить сведения, составляющие государственную тайну.

По данным следствия и суда, экс-депутат оказался наемным киллером, который утром в сентябре 2002 года выстрелил из ручного гранатомета по проезжавшему по набережной Варкауса в Петрозаводске бронированному автомобилю. 28-летний водитель получил ранения, несовместимые с жизнью, а 42-летний предприниматель Леонид Белуга, который и был целью нападения, не пострадал. Тем не менее киллер получил за него вознаграждение в размере 20 тысяч долларов.

В январе 2022 года Зорняков, уже занимавший пост директора автономного учреждения, издал приказ о выплате себе и подчиненным повышенных командировочных выплат. Также он подделал документы для получения компенсации расходов в командировке. Ущерб от махинаций превысил один миллион рублей.

В июле 2023 года экс-депутат пытался через знакомого добыть секретные сведения.