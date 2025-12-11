Двое пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары находятся в тяжелом состоянии

После атаки беспилотников на Чебоксары двое человек остаются в тяжелом состоянии, рассказывают вечером четверга в пресс-службе Минздрава Чувашии.

Напомним, что беспилотники атаковали Чебоксары 9 декабря, и в результате атаки пострадали 14 жителей. Половина из них (в том числе один ребенок) лечатся амбулаторно.

Другие семь человек, уточняют в Минздраве, госпитализированы. По состоянию на 20 часов вечера четверга, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, пятеро – в среднем.