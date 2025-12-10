Три медработника погибли при ударе ВСУ по больнице в Херсонской области

Три медицинских работника погибли и еще двое пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Алешкинской районной больнице в Херсонской области. Об этом в среду, 10 декабря, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

© Вечерняя Москва

По словам губернатора, одно из зданий было сильно повреждено. Сейчас на месте работают сотрудники профильных служб. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, тяжелораненый мужчина находится в реанимации.

— Этот обстрел — очередное отвратительное военное преступление, на которое способны только негодяи, полностью утратившие человеческий облик, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа Валерий Борисенко также пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область.