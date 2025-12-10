Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

Утопившая новорожденного сына жительница Санкт-Петербурга ходила во время беременности к нескольким психологам и хотела отдать ребенка знакомым. Об этом сообщает 78.ru.

Еще до рождения мальчика его отец, по данным издания, бросил женщину. После блогерша поругалась с братом и родителями и лишилась финансовой поддержки от отца.

У россиянки началась бессонница и появились суицидальные мысли.

21 ноября родился мальчик, однако состояние матери после родов лишь ухудшилось, у нее пропало молоко. Женщина накануне трагедии должна была оформить свидетельство о рождении, а после уже отдать ребенка, однако она в итоге утопила малыша, чтобы «он больше не плакал», так как ничего не ел, пишет издание.

Ранее следователи установили, что 36-летняя жительница Петербурга, родившая мальчика, поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала его там, лишая доступа к кислороду. В результате этих действий ребенок скончался. Подозреваемая была задержана сотрудниками правоохранительных органов, ей уже предъявлено официальное обвинение в инкриминируемом деянии.