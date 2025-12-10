Сооснователя финансовой пирамиды Finiko Сабирова экстрадируют из Дубая в Москву

В Москву из Дубая депортируют сооснователя финансовой пирамиды Эдварда Сабирова. Его обвиняют в хищении у граждан более 179 миллионов рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

— По инициативе Генпрокуратуры России компетентными органами ОАЭ организована передача гражданина России Эдварда Сабирова для его привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и руководство им), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), — рассказали на сайте ведомства.

Злоумышленник вместе с фигурантами обманул людей, заверив, что с помощью финансовой пирамиды можно будет приумножить свой капитал. В итоге потерпевшие вложили деньги, но прибыли так и не увидели. Сабиров скрылся за границей, его объявили в розыск. Впоследствии обвиняемого задержали в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее суд вынес приговор блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве. Он создал свой авторский курс по заработку. Люди вкладывали в него деньги, но выхлопа от этого не было. В инстанции удовлетворили 47 гражданских исков от потерпевших на сумму около 82 миллионов рублей. Самого блогера отправили за решетку на семь лет. Чем еще известен Шабутдинов и как ему удалось обмануть своих учеников — в материале «Вечерней Москвы».