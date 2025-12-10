Россиянка случайно «убила» младенца грудным молоком

В Дагестане младенец умер после кормления грудью. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, месячный малыш умер во сне, ему в легкие попало молоко.

Мать рассказала, что она покормила ребенка и уложила спать.

Отмечается, что к семье никогда не было претензий, они не состоят на учете. Обстоятельства смерти младенца сейчас выясняют правоохранители.

