За экстремистские надписи пенсионеру из Каховки дали 19 лет колонии

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал о приговоре местному жителю, который осквернял памятники героям Великой Отечественной войны.

По данным Сальдо, 61-летний житель Каховки делал это сознательно – он писал экстремистские надписи на памятниках героям Великой Отечественной войны.

Расследованием инцидента занималось управление ФСБ по Херсонской области. Стало известно, что Чаплинский районный суд назначил наказание с учетом предыдущих преступлений фигуранта в виде 19 лет лишения свободы.