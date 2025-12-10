За экстремистские надписи пенсионеру из Каховки дали 19 лет колонии
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале рассказал о приговоре местному жителю, который осквернял памятники героям Великой Отечественной войны.
По данным Сальдо, 61-летний житель Каховки делал это сознательно – он писал экстремистские надписи на памятниках героям Великой Отечественной войны.
Расследованием инцидента занималось управление ФСБ по Херсонской области. Стало известно, что Чаплинский районный суд назначил наказание с учетом предыдущих преступлений фигуранта в виде 19 лет лишения свободы.
- Память о героях — священная часть нашей истории. Любая попытка унизить её получает справедливую правовую оценку, - добавил Сальдо.