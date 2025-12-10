Подмосковный суд рассмотрит дело о хищении подрядчиком 166 миллионов рублей

Дубненский городской суд начал рассматривать уголовное дело подрядчика, который планировал похитить из бюджета 166 миллионов рублей.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Дубненский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора подрядной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Злоумышленник придумал план хищения денег. Он хотел заключить выгодный муниципальный контракт на ремонт многоквартирного дома. Обвиняемый планировал добиться этого за счет своего служебного положения. В результате мужчину уличили в преступлении и задержали.

Ранее другой подрядчик похитил из бюджета Тамбовской области более 186 миллионов рублей. Эти деньги предназначались для реконструкции «Концертного зала». В итоге работы никто не выполнили, а средства ушли на другие нужды. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.