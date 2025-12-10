Суд оставил в СИЗО основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендиректора Басова

Мосгорсуд оставил без изменения решение другой столичной инстанции о продлении ареста основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора этой компании Максима Басова. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщил корреспондент из зала суда.

— Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — передает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Мошкович и Басов пробудут в СИЗО как минимум до 25 февраля.

Недавно потерпевшими по этому делу признали еще более 10 компаний. По версии следствия, Мошкович и Басов нанесли им материальный ущерб на сумму не менее одного миллиарда рублей. Основателя «Русагро» заключили под стражу еще в марте этого года. Бизнесмен просил отпустить его под залог в один миллиард рублей. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала о подробностях этого дела, в том числе разобралась, в чем подозревают Мошковича.