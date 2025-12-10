Пьяный житель Подмосковья забил 76-летнюю мать

В Раменском Московской области суд арестовал 53-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении своей престарелой матери. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с матерью. В ходе конфликта мужчина нанес пожилой женщине несколько ударов по лицу и в область грудной клетки. Спасти пострадавшую не удалось.

Сына женщины задержали, возбуждено уголовное дело. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обвиняемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Ярославле мужчина избил пенсионера и отобрал у него трость. Злоумышленник подбежал к пожилому прохожему и потребовал отдать ему трость. Получив отказ, он сначала скрылся, но затем вернулся и избил пенсионера, после этого агрессор снял с себя джинсы и кроссовки и скрылся. Полицейские задержали нападавшего. Мужчина пояснил, что «занимался спортом» и совершал пробежку перед тем, как напасть на пенсионера. По его словам, он находился под действием наркотиков.