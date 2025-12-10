Воронежского физрука-педофила заключили под стражу

В Воронеже заключили под стражу бывшего учителя физкультуры, подозреваемого в развращении школьниц. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 5 февраля 2026 года.

Председателю СК России представят доклад о ходе расследования. Установление деталей и обстоятельств произошедшего продолжается.

Скандал разразился в одной из школ города — педагога сразу же уволили. Бывший учитель физкультуры признался в растлении 15-летней ученицы и предложил ей выйти за него замуж. По словам свидетелей, от действий учителя пострадали еще несколько учениц этой же школы, которые уже выпустились.