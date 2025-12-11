Москвич едва не лишился квартиры за 10 миллионов после свадьбы с мошенницей

Житель Москвы едва не потерял свою квартиру за 10 миллионов рублей на Мурановской улице в Москве. Мужчину развели мошенники, заставив его жениться на аферистке. Злоумышленники хотели приватизировать жилье, а затем продать его.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В целях завладения деньгами мужчины они (злоумышленники — прим. «ВМ»), согласно ранее разработанному плану, обманным путем склонили его к заключению брака с приезжей из Новгородской области. В продолжение противоправных действий женщина уговорила потерпевшего приватизировать находящуюся в его пользовании квартиру на Мурановской улице стоимостью около 10 миллионов рублей, после чего продать ее, — рассказали на сайте ведомства.

Правоохранители задержали в Подмосковье организатора мошеннической схемы — 64-летнего мужчину. В его доме нашли улики: расписки об обязательствах, договоры займов и другие предметы, подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению. Силовики также поймали жену потерпевшего. Женщину задержали в Твери. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Их отправили в СИЗО.

Ранее двое других мужчин заставили пенсионера из Подмосковья жениться на их сообщнице. Таким образом они хотели присвоить себе квартиру потерпевшего. Мужчину пытали, однако он не поддался. В итоге подозреваемые отпустили пенсионера. Их впоследствии задержали и завели уголовное дело.