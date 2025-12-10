Мужчину посадили на 18 лет за убийство 25-летней давности

Перовский суд столицы вынес приговор мужчине, совершившему жестокое убийство собутыльницы 25 лет назад.

Как сообщили «МК» в пресс-службе прокуратуры Москвы, преступление произошло 23 ноября 2000 года в доме на улице Челябинская. Под окнами здания было обнаружено тело 30-летней женщины с колото-резаными ранениями груди и шеи, а также переломами. Выяснилось, что в ходе распития алкоголя в квартире на 7-м этаже дама поругалась с двумя мужчинами. Они несколько раз ударили ее молотком и ножом, а затем еще живую выбросили в окно.

Сразу же раскрыть убийство не удалось, но недавно были выявлены новые улики, которые позволили задержать одного из подозреваемых. Второй несколько лет назад скончался. Перовский суд приговорил обвиняемого к 18 годам колонии строгого режима.