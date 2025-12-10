Пропавший без вести россиянин обнаружен вмерзшим в лед

В Новосибирске спасатели обнаружили тело рыбака, вмерзшее в лед. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Тело мужчины 1949 года рождения было обнаружено вмерзшим в лед – судя по всему, мужчина провалился, а рядом не оказалось никого, кто бы смог ему помочь или вызвать спасателей.

Ранее этот мужчина был заявлен как пропавший без вести. В Новосибирске сейчас установились сильные морозы, и спасатели напоминают о необходимости проявлять бдительность и не испытывать лед.