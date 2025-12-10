Мужчина шлепнул по ягодицам блогершу во время съемки ролика в метро

Мужчина потрогал известную блогершу Ксению Карпову за ягодицы во время съемки ролика на станции московского метро.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Прохожий облапал популярную видеоблогершу во время съемок ролика. Московская полиция уже вычислила мужчину, — говорится в публикации.

Этот момент попал на камеру. Кроме того, мужчина иронично сказал девушке: «В полицию пойдешь?». Девушка не растерялась и обратилась к правоохранителям. Прохожего оперативно нашли и вызвали в участок на допрос.

В конце июня девушки начали массово обращаться в полицию после домогательств на улицах города со стороны неизвестных мужчин. Правоохранители начали проверку. Впоследствии выяснилось, что мужчины приставали к девушкам по указке секс-коуча Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли.

В его отношении завели уголовное дело. Затем блогера объявили в розыск. Суд заочно заключил Лесли под стражу. Подробности схемы тренингов секс-коуча — в материале «Вечерней Москвы».