На стройке в Подмосковье поймали 20 нелегальных мигрантов

Полиция провела рейд по строительному объекту в поселке Ильинское-Усово. Там выявили 20 нелегальных мигрантов.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по г.о. Красногорск и участковыми уполномоченными Ильинского отдела полиции при взаимодействии с представителями народной дружины в результате проверки строительного объекта в поселке Ильинское-Усово выявлены факты нарушения миграционного законодательства, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики проверили 48 рабочих. Оказалось, что 20 иностранцев находятся в России незаконно. Каждого из них оштрафовали на пять тысяч рублей. Пятерым иностранцам придется попрощаться со страной.

Ранее полицейские провели рейд на складских помещениях в Реутове. Там выявили 22 нелегалов. В их отношении составили административные протоколы. Иностранцев выдворят из России.