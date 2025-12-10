Выяснились новые подробности отравления лошадей в конном клубе

В Волгоградской области продолжается расследование жестокого нападения на животных в конном клубе «У Озера». Неизвестный отравил пятерых лошадей, одна из них по кличке Багет находится в критическом состоянии. Это уже второй инцидент за последние восемь месяцев, и хозяйка Ярослава Петренко подозревает, что нападения совершает один и тот же человек. Своими предположениями она поделилась с «МК».

© Московский Комсомолец

Клуб находится в уединённом месте на берегу озера. Ярослава рассказала, что первый случай произошел 12 апреля 2025 года. Тогда злоумышленник, прикрыв камеру наблюдения, ввел двум лошадям по кличкам Султан и Лавр смертельную инъекцию - предположительно жидкость для мытья автостекол, что привело к их скорой гибели. Преступник столкнулся с хозяйкой при побеге, но сумел скрыться.

«В прошлый раз человек беспокоился о своей анонимности. Он вводил яд в организм животных путем инъекции и старался избегать камер. А сейчас он не боялся ни камеры, ни встречи со мной и травил коней через рот», - поделилась хозяйка.

Вчерашнее отравление отличается как дерзостью, так и методом. На этот раз преступник действительно не скрывал лица. Вещество, предположительно азот, направлено на экспертизу. По словам хозяйки, действия злоумышленника говорят о его уверенности и знаниях. Он умело обращался с животными и точно знал, как нанести им вред. Сейчас сотрудники клуба и ветеринары борются за жизнь пяти лошадей. Состояние коня по кличке Багет вызывает наибольшие опасения - вся надежда на специалистов.

Петренко уверена, что оба нападения - дело рук одного человека, и опасается, что происшествие могут вновь попытаться замять, как это, по её словам, случилось после первой трагедии. Основная просьба пострадавшей стороны является максимально широко распространить информацию о случившемся, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов и общественности и добиться справедливости.

«Мы хотим, распространяя информацию о ситуации, добиться, чтобы люди не смогли замолчать происшествие, как в прошлый раз», - заявила хозяйка.

Местные жители и любители животных в шоке от произошедшего. В соцсетях пользователи призывают следственные органы найти преступника. В региональном ГУ МВД подтвердили, что по делу гибели лошадей уже возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ.