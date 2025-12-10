Из тюрьмы четвертый раз за 16 лет сбежал «король побегов»

В Италии 41-летний заключенный сумел сбежать после того, как тайно вынес из тюремной мастерской папку и использовал ее как инструмент для распила металлических прутьев на окне. Об этом сообщает Oddity Central.

По информации источника издания, гражданин Албании Таулант покинул зону камеры в тюрьме строгого режим в Милане, спустившись по самодельной веревке из связанных простыней, и ушел незамеченным через наружную стену.

Попутку побега пытались зафиксировать два оператора безопасности, но сигнализация не сработала. Предположительно, побег мог произойти во время смены караула.

Таулант известен как «король побегов», за решеткой он оказывается уже не в первый раз.

Обвиняемый должен был сидеть до 2048 года. Побег стал четвертым в его биографии.

