Суд в Подмосковье отправил в СИЗО мужчину, до смерти избившего своего отца

Рузский городской суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве своего отца. Злоумышленник до смерти избил его.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мужчина расправился со своим отцом в ночь с 6 на 7 декабря. Тогда он, будучи пьяным, ударил его по голове. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

До этого подросток убил своего отца в Челябинской области. 17-летний юноша напал на потерпевшего с кувалдой. Труп мужчины нашли в гараже. После убийства подросток сказал бабушке и дедушке, что у них теперь больше нет сына. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.