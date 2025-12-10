Мужчина домогался школьницы в Краснодаре и пытался затащить ее в машину

В Краснодаре неизвестный домогался 15-летней школьницы на улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

© Газета.Ru

Предварительно, инцидент произошел на улице Летчика Позднякова. По словам матери школьницы, до ее дочери на улице домогался неизвестный мужчина, который также пытался затащить девушку в машину. Убежать несовершеннолетней помогли неравнодушные прохожие.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Отмечается, что заявление по факту произошедшего в полицию не поступало. По результатам доследственной проверки стражи порядка примут процессуальное решение.

До этого россиянин домогался детей, снимал это на видео и выкладывал в интернет. Судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у злоумышленника признаки хронического психического расстройства.