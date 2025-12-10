Найдены куртки летчиков потерпевшего крушение в РФ военного самолета

На месте крушения военно-транспортного самолета в Ивановской области спасателям удалось найти только куртки летчиков. Об этом сообщает IvanovoNews.

По данным издания, тел членов экипажа не обнаружили до сих пор. В районе крушения на воде были замечены лишь три верхние мужские куртки.

Со слов очевидцев, три человека якобы спрыгнули в воду из самолета в момент падения. Однако эта версия официально не подтверждена.

Поиски приостановлены до улучшения погодных условий. Сейчас продолжать операцию затруднительно из-за сильного ветра, ледяного ливня со снегом, высоких волн и нулевой видимости.

Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. В Минобороны подтвердили факт катастрофы. В ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдном районе, и объявили о начале расследования причин произошедшего. Предварительно, на борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил.