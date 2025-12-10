«Мисс Турция» избила российскую модель

На «гаремной» вечеринке у состоятельного бизнесмена в Стамбуле произошла драка между кикбоксершей, победительницей конкурса «Мисс Турция», и российской моделью. Причина конфликта — ревность любовницы турка к новой конкурентке из России, сообщает Shot.

© Соцсети

Как утверждается, 25-летняя модель из Ставрополя Мария познакомилась в социальных сетях с молодым человеком, который пригласил ее на день рождения 63-летнего бизнесмена Аднана Далгакырана. Он — член правления Ассамблеи турецких экспортеров, вице-председатель Стамбульской промышленной палаты и занимает ряд других значимых должностей.

На вечеринке, по словам Марии, влиятельный именинник неоднократно обращал на нее внимание, подмигивал, обнимал и выражал явный интерес, намекая на возможность продолжения знакомства. Однако рядом с бизнесменом находилась другая женщина — Бюшра Каракаш, которая в 2022 году была признана лучшей моделью Турции и мира, а также является участницей национальной турецкой сборной по кикбоксингу.

Мария поделилась, что во время ее свидания с новым партнером в саду между ней и другой девушкой произошла драка. Турчанка, как утверждает россиянка, внезапно напала на нее, схватила за волосы и начала тащить. В результате Мария упала и получила серьезную травму головы. По словам пострадавшей, бизнесмен Аднан, который был свидетелем инцидента, не предпринял никаких действий, чтобы остановить насилие. Позже выяснилось, что нападавшая была одной из любовниц турецкого предпринимателя.

Российская гражданка сумела сбежать с вечеринки в «гареме». После произошедшего она долго страдала от головной боли, тошноты и рвоты. Девушка обратилась в турецкую прокуратуру с заявлением, требуя привлечь к ответственности бизнесмена и его любовницу. Мария убеждена, что нападение было спланировано.

Аднан Далгакыран более 25 лет руководит международным промышленным холдингом. Его компания входит в пятерку ведущих производителей воздушных компрессоров в Европе.