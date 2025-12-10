Пьяный мужчина устроил дебош в хостеле на юге Москвы

Пьяный постоялец хостела на улице Подольских Курсантов в столице устроил дебош в ночлежке. Мужчина распивал там алкоголь и ругался с сотрудниками заведения.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по городу Москве.

— 55-летний уроженец Волгограда распивал спиртные напитки на территории гостиничного объекта, нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания персонала, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На место вызвали росгвардейцев. Правоохранители задержали дебошира и доставили его в полицейский участок. Там с мужчиной разберутся в деталях произошедшего.

Ранее росгвардейцы остудили пыл мужчины, который устроил дебош в хостеле на востоке столицы. Он угрожал избить администратора ночлежки. Буйного приезжего успокоили и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств.