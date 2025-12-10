Бастрыкин заинтересовался ходом дела о смерти женщины в частной клинике в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после смерти женщины в клинике пластической хирургии в Скатертном переулке в столице.

© пресс-служба СК РФ

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Председателем СК России дано поручение руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Женщине провели сразу две операции 6 декабря — по уменьшению груди и коррекции живота. На следующий день ей стало плохо. Врачи попытались спасти ее, но безуспешно. Предварительно, женщина умерла из-за аспирации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи побывали в клинике и изъяли оттуда документацию. Правоохранители назначили проведение нескольких экспертиз. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.