Бастрыкин заинтересовался ходом дела о смерти женщины в частной клинике в Москве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела, которое возбудили после смерти женщины в клинике пластической хирургии в Скатертном переулке в столице.
Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщине провели сразу две операции 6 декабря — по уменьшению груди и коррекции живота. На следующий день ей стало плохо. Врачи попытались спасти ее, но безуспешно. Предварительно, женщина умерла из-за аспирации.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи побывали в клинике и изъяли оттуда документацию. Правоохранители назначили проведение нескольких экспертиз. Они устанавливают все обстоятельства трагедии.