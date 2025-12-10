Суд в Подмосковье разберется в деле вымогателей криптовалюты на 17 миллионов

Подольский городской суд рассмотрит дело двух мужчин, вымогавших криптовалюту у представителей юридических лиц. Злоумышленники смогли получить от них свыше 16,8 миллиона рублей.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— По версии следствия, обвиняемые вошли в состав организованной группы, созданной с целью вымогательства цифровой валюты у представителей юридических лиц под угрозой распространения недостоверных сведений. Уголовное дело направлено в Подольский городской суд Московской области для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Мужчины распределили роли в этой преступной схеме. Один из них был администратором Telegram-канала, в котором он публиковал фейковую информацию о финансовых операциях в онлайн-казино. Второй злоумышленник занимался операциями по отмене платежа и возврату денег. Обвиняемые пригрозили потерпевшим распространить негативные сведения об их компании. Чтобы избежать этого, работникам пришлось заплатить фигурантам биткоины. Впоследствии правоохранители поймали мужчин, они не признали вину.

Ранее силовики задержали подозреваемых в убийстве Романа Новака и его жены в Объединенных Арабских Эмиратах. Злоумышленники похитили их и вымогали криптовалюту. Они расправились с предпринимателем и его супругой, когда узнали, что криптокошелек пуст. Тела Новака и его жены расчленили и закопали в пустыне. Подробности этого дела — в материале «Вечерней Москвы».