Посетителя Эрмитажа оштрафовали за испорченный стул

На посетителя Эрмитажа подали в суд после того, как он уселся на трон императора Павла I. Инцидент произошел в марте 2025 года. В результате действий мужчины уникальному историческому экспонату был причинен ущерб, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Исковое заявление Государственного Эрмитажа поступило в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Истец указал, что в коллекции музея находятся трон магистра Мальтийского ордена, когда-то принадлежавший императору, и обитая малиновым бархатом подножная скамеечка. Оба изделия датируются XVIII веком.

И трон, и скамья имеют высокую историческую и культурную значимость. Так, трон считается одним из лучших в Европе.

В марте 2025 года ответчик намеренно сел на трон, игнорируя возражения смотрителей, и положил ноги на скамью. После этого эксперты выявили деформацию сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата как на троне, так и на скамье. На досудебную претензию мужчина не отреагировал.

Стоимость реставрации экспонатов оценили в 825 813 рублей 59 копеек. Музей попросил взыскать эти средства с нарушителя вместе с госпошлиной в размере 21 516 рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 26 января.

Ранее стало известно, что библиотеку Лувра с ценными документами затопило из-за протечки трубы. Пострадал отдел египтологии. Издания намерены просушить и отреставрировать.