В США известного оперного певца убил родной сын

Сына знаменитого оперного певца Джубиланта Сайкса арестовали в США по обвинению в убийстве собственного отца. Об этом пишет ABC News.

71-летнего Сайкса обнаружили в его доме 8 декабря, он скончался от полученных ножевых ранений. Сообщается, что прибывшие на вызов полицейские задержали 31-летнего сына исполнителя, который находился в доме и сдался сотрудникам правоохранительных органов без сопротивления. Известно, что полиция отправилась на место происшествия после звонка супруги Сайкса и матери подозреваемого.

По данным ABC News, Майка Сайкс страдает от психических расстройств. Причины случившегося пока не раскрыты, в данный момент ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер, один из основателей группы Booker T. and the M.G.'s. За свою карьеру артист дважды становился лауреатом премии «Грэмми», в 2011 году журнал Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен.