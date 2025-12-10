Подросток на перемене расстрелял учащегося школы

В Тосненском районе Ленинградской области учащийся открыл стрельбу на перемене. В учебном заведении посёлка Рябово подросток ранил другого школьника, передает издание 78 | НОВОСТИ.

© Московский Комсомолец

По предварительной информации, 17-летний девятиклассник выстрелил из пневматического пистолета в живот 14-летнему восьмикласснику. Происшествие случилось днём в период между уроками.

Пострадавший подросток был доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали ушиб брюшной стенки, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция установила, что пневматический пистолет стрелок приобрёл у своего 16-летнего друга за 1700 рублей. Оружие было изъято в ходе следственных действий.

В отношении стрелка возбуждено дело о хулиганстве. Подростка задержали, решается вопрос о постановке его на профилактический учёт. Расследование инцидента продолжается.