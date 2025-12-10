Трепову* поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка

Дарью Трепову*, осужденную на 27 лет колонии за теракт в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, поместили в штрафной изолятор в колонии за нарушения порядка отбывания наказания.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в управлении ФСИН Мордовии.

— Взыскания в виде водворения в штрафной изолятор в отношении осужденной Треповой* не связаны с проявлением физической агрессии в отношении других осужденных и применены за нарушение установленного порядка отбывания наказания, — цитирует сообщение РИА Новости.

Днем ранее появилась информация, что Трепова* в колонии проявляет агрессию и устраивает драки. Девушку признали виновной в совершении теракта, повлекшего смерть человека. Девушка принесла на встречу статуэтку, в которую было заложено взрывное устройство, и вручила ее в руки Татарскому.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что алгоритмы ИИ помогли раскрыть убийства дочери известного общественного деятеля Александра Дугина журналистки Дарьи Дугиной и военного корреспондента Владлена Татарского. Что известно об убийстве Дугиной — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесена в перечень террористов и экстремистов.