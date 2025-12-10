Подросток поджег трансформаторные подстанции на ж/д станциях в Подмосковье

Силовики поймали подростка, который поджег трансформаторные подстанции на железнодорожной станции Марк, а также перегоне станций «Лось — Перловская» в Подмосковье. Он сделал это по указке куратора, поддерживающего ВСУ.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— По данным следствия, 5 декабря 2025 года подросток, действуя по указанию неизвестного лица, активно поддерживающего Вооруженные силы Украины, поступившему через мессенджер, совершил поджог трансформаторных подстанций, расположенных на железнодорожной станции Марк Савеловского направления Московской железной дороги и на перегоне железнодорожных станций «Лось — Перловская» Ярославского направления Московской железной дороги, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленника задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Юношу отправили в СИЗО. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а также выясняют, кто подтолкнул подростка к преступлению.

Ранее силовики поймали 14-летнего юношу, который поджег ж/д объекты на Рижском направлении МЖД. Парень признался, что сделал это по указке неизвестного. Теперь подростку грозит колония. В его отношении завели уголовное дело и заключили под стражу.