В Якутии из-за пожара в частном доме погибли пять человек

Пять человек, двое из которых - дети, погибли при пожаре в частном доме в селе Октемцы в Якутии. Об этом сообщает МЧС России по республика Саха.

Трагедия произошла рано утром 11 декабря на улице Хангаласская. На момент прибытия пожарных открытым огнем горел дом и гараж.

На месте пожара обнаружили пять погибших, двое из которых - дети.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В такие моменты особенно важно, чтобы люди не оставались один на один с горем - им будет оказана всесторонняя поддержка. Поручил Правительству республики и Хангаласскому району обеспечить всю необходимую помощь", - написал в своем Telegram-канале глава республики Айсен Николаев.

Общая площадь возгорания составила 127 квадратных метров. На тушение привлекались 15 человек и три единицы техники. Дознаватель МЧС России устанавливает причину, виновного и ущерб.