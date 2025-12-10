«Змеиное вино» с редкой коброй обернулось серьезными проблемами для россиянки

Жительница Алтайского края попыталась ввезти из Вьетнама экзотический алкогольный напиток - так называемое «змеиное вино», внутри которого находилась заспиртованная змея. Этот сувенир она планировала подать к новогоднему столу, символично отмечая наступающий год Змеи. Об этом информирует ФТС России.

Напиток был куплен на одном из рынков вьетнамского курорта Нячанг. Бутылка с надписью «Змеиное вино» содержала не только алкоголь, но и целую змею, а также корень растения.

При прохождении таможенного контроля в аэропорту Барнаула напиток обнаружили в багаже пассажирки. Сотрудники таможни изъяли подозрительный предмет для проведения экспертизы.

Было установлено, что внутри находилась кобра-монокль — вид змей, охраняемый международной Конвенцией СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

В отношении туристки возбуждено два административных дела: за отсутствие декларации и нарушение установленных запретов. Сама бутылка с «змеиным вином» была изъята и уничтожена.