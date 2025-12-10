Риелтор стал свидетелем по делу об афере с квартирой Долиной

Риелтора, который помогал продавать квартиру певицы, народной артистки России Ларисы Долиной, допросили по делу о мошенничестве. Он проходит в качестве свидетеля.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщил один из участников процесса.

— Он (риелтор — прим. «ВМ») свидетель и был допрошен. Давал показания о том, что к нему обратились, и он помог продать квартиру, — передает слова участника уголовного процесса РИА Новости.

Покупательница квартиры Долиной Полина Лурье нашла объявление о продаже недвижимости на одной из платформ в интернете. Женщина не сомневалась во вменяемости народной артистки во время сделки. Сама же Долина считает, что Лурье не проявила необходимой осмотрительности.

Певица столкнулась со шквалом критики после того, как суд встал на ее сторону в квартирном вопросе. Однако недавно Долина в эфире передачи «Пусть говорят» заявила, что вернет Лурье все деньги за квартиру. Народная артистка отметила, что не знает, когда это произойдет, так как на данный момент у нее нет всей суммы.

Дело о мошенничестве с квартирой Долиной дошло до Верховного суда России. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».