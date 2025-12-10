Восемь лет колонии грозит мужчине, избившему модель из Краснодара в Москве

Восемь лет лишения свободы грозит неизвестному, который избил в Москве модель из Краснодара Анжелику Тартанову. Полиция возбудила уголовное дело.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Избившему инста-модель из Краснодара грозит до восьми лет — возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни», — говорится в публикации.

Тартанова пропала в Москве более двух недель назад. Ее сестры начали беспокоиться, что она не выходит на связь и обратились в полицию. Родственники девушки знали, что она встречается в столице с парнем. О молодом человеке близкие Анжелики знали не много. До исчезновения она якобы поссорилась с парнем и съехала от него.

9 декабря девушку все же нашли. Ее обнаружили в одной из столичных больниц. Врачи диагностировали у нее отек и ушиб головного мозга тяжелой степени. Медикам удалось провести пострадавшей трепанацию черепа для удаления гематомы, а также стабилизировать ее состояние. Кто мог избить кубанскую модель и что известно о ее загадочном ухажере — в материале «Вечерней Москвы».