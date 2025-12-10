Полиция возбудила дело после избиения кубанской модели в Москве

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту избиения в Москве модели из Краснодара Анжелики Тартановой.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале «112».

— Полиция возбудила уголовное дело из-за избиения Анжелики Тартановой. Накануне ее обнаружили в больнице в крайне тяжелом состоянии, — говорится в публикации.

Девушка пропала в столице более двух недель назад. Ее сестры забили тревогу и обратились в полицию. Тартанова проживала в Москве вместе с парнем. С ним она познакомилась полгода назад, но о молодом человеке никто из родственников девушки толком ничего не знал.

9 декабря Анжелику нашли в одной из московских больниц. Врачи диагностировали у нее отек и ушиб головного мозга тяжелой степени. Медикам удалось провести пострадавшей трепанацию черепа для удаления гематомы, а также стабилизировать ее состояние. Кто мог избить кубанскую модель и что известно о ее загадочном ухажере — в материале «Вечерней Москвы».