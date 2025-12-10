Рухнувший Ан-22 нашли на пятиметровой глубине в Уводьском водохранилище

Транспортный самолет Ан-22 «Антей» нашли затонувшим в Уводьском водохранилище в Ивановской области на глубине пять метров, сообщил представитель экстренных служб.

© CC BY 4.0 / Минобороны России/Емченко Константин /

Место падения самолета обнаружили на глубине пять метров и в 150 метрах от береговой линии Уводьского водохранилища, рядом с деревней Иванково, сообщил собеседник РИА «Новости».

Самолет был построен в 1975 году на авиационном заводе имени Чкалова в Ташкенте. За время эксплуатации Ан-22 налетал почти 6,5 тыс. часов и совершил 3,29 тыс. посадок.

Напомним, Ан-22 разбился в Ивановской области во вторник, на его борту находились семь членов экипажа. Его фрагменты нашли на воде Уводьского водохранилища.

Возбуждено уголовное дело.