По факту избиения 33-летней кубанской модели возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения серьёзных травм 33-летней кубанской модели Анжелике. В результате нападения девушка получила тяжёлые телесные повреждения и сейчас находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Baza.

Несмотря на то что пострадавшая в разговоре с родственниками отрицает причастность своего знакомого Дмитрия к нападению, правоохранительные органы продолжают рассматривать его как главного подозреваемого в нападении и нанесении тяжёлых телесных повреждений.

В настоящее время модель находится в отдельной палате нейрохирургического отделения больницы. Её состояние остаётся тяжёлым: девушка испытывает серьёзные проблемы с речью и памятью и не может вспомнить детали нападения. Медики провели ряд сложных операций, включая трепанацию черепа, и прогнозируют длительный период восстановления. Они продолжают работать над стабилизацией состояния пациентки.

Ранее сообщалось, что перед загадочным исчезновением Анжелика сильно поссорилась со своим возлюбленным.

Читайте также: Пропавшая в Москве модель нашлась в больнице: что случилось