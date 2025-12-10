В Бурятии пять человек пострадали при пожаре в ТЦ "Баянгол"

В Улан-Удэ при пожаре в торговом центре "Баянгол" пострадали пять человек. Спасатели тушат возгорание.

Как сообщили в МЧС России по Республике Бурятия, на улице Терешковой в Улан-Удэ загорелся ТЦ. Самостоятельно эвакуировали 50 человек, 5 пострадавших обратились за медицинской помощью с признаками отравления угарным газом.

<img class="" src=""/>

На месте происшествия работают 39 человек и 14 единиц техники. Угрозы соседним зданиям нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.