Япония опубликовала предупреждение о мегаземлетрясении на севере страны после землетрясения магнитудой 7,5.

Официальные лица заявили, что вероятность землетрясения магнитудой 8 и более составляет всего около 1%, но власти призвали людей быть готовыми к подземным катаклизмам.

Япония опубликовала предупреждение о сильном “мегаземлетрясении» после того, как землетрясение магнитудой 7,5 произошло у восточного побережья Аомори, самой северной префектуры главного японского острова Хонсю, передает Associated Press. Ущерб от землетрясения был незначительным – 34 человека получили в основном легкие травмы и некоторые повреждения дорог и зданий.

Официальные лица заявили, что рекомендации, объявленные во вторник, не являются прогнозом, и вероятность землетрясения магнитудой 8 и более составляет всего около 1%. Но власти надеются, что рекомендации помогут общественности подготовиться к мощному землетрясению, которое может привести к разрушениям, подобным катастрофе 2011 года, унесшей жизни почти 20 000 человек, отмечает Associated Press.

Власти заявили, что существует повышенный риск землетрясения магнитудой 8 и более баллов в течение следующей недели, и призвали жителей, особенно прибрежных районов, быть готовыми. Летом 2024 года южная часть тихоокеанского побережья Японии получила предупреждение о сильном землетрясении в районе впадины Нанкай, но неоднозначность этого предупреждения привела к паническим закупкам продуктов питания на случай чрезвычайной ситуации, отмене мероприятий и закрытию предприятий.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что мощное землетрясение, произошедшее в понедельник, временно увеличило потенциальные риски в районах Хоккайдо и побережья Санрику. Именно здесь Тихоокеанская плита под Японией образует две впадины – Японскую впадину и впадину Чисима, – которые в прошлом вызывали множество сильных землетрясений.

Эксперты утверждают, что смертельное землетрясение и цунами в 2011 году были вызваны движением, связанным с Японским желобом. Она простирается от восточного побережья Тиба до Аомори, а впадина Сисима тянется от восточного побережья Хоккайдо до Курильских островов (Россия).

В пояснении к рекомендации JMA говорится, что землетрясение магнитудой 9,0 в 2011 году произошло через два дня после землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в Японском заливе у восточного побережья Иватэ, одном из наиболее пострадавших районов в результате этого стихийного бедствия, а также землетрясения в понедельник.

Землетрясение 2011 года вызвало цунами, которое обрушилось на северные прибрежные города в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима. Цунами, высота которого в некоторых районах достигала 15 метров, повредило атомную электростанцию "Фукусима-Дайити", напоминает Associated Press.

Согласно правительственной оценке, еще одно крупное землетрясение в районе Хоккайдо-Санрику может вызвать цунами высотой до 30 метров в регионе, привести к гибели до 199 000 человек, разрушить до 220 000 домов и сооружений и нанести экономический ущерб в размере до 31 трлн иен (198 млрд долларов).

Области, охваченные рекомендацией, охватывают 182 муниципалитета от Хоккайдо до префектуры Тиба.

Официальные лица подчеркивают, что в последней рекомендации не содержится прогнозов о том, что какое-либо крупное землетрясение произойдет в какое-либо конкретное время или в каком-либо месте.

Жителей призвали быть осторожными и подготовленными к продолжению повседневной деятельности. Чиновники посоветовали людям иметь при себе сумку для экстренной помощи, в которой должны быть предметы первой необходимости на несколько дней, а также обувь и каски.

Жителям региона также рекомендуется обсудить порядок эвакуации с членами семьи и спать в повседневной одежде, а не в пижамах, чтобы они могли немедленно покинуть помещение. Мебель также должна быть прикреплена к полу или стене.

Город Иваки в провинции Фукусима призвал жителей зарегистрироваться для получения экстренных сообщений электронной почты, в то время как чиновники в городе Оараи в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио, проверяли устройства беспроводной связи.

В прошлогоднем сообщении о сильном землетрясении в Японии содержалось много научного жаргона, что вызвало беспокойство и озадачило многих жителей страны. В некоторых городах были закрыты пляжи и отменены ежегодные мероприятия, что разочаровало многих путешественников во время буддийских праздников в Японии.

Многие люди отложили запланированные поездки и поспешили запастись рисом, сушеной лапшой, бутилированной водой и переносными туалетами, в результате чего полки многих супермаркетов на западе Японии и даже в Токио, который находится за пределами зоны риска, опустели.