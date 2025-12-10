В Улан-Удэ 50 человек эвакуировались из горящего торгового центра

В Улан-Удэ на улице Терешковой произошел пожар в торговом центре. Об этом сообщает МЧС России по Республике Бурятия.

© МЧС Республики Бурятия

«Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о задымлении в торговом центре "Баянгол" на улице Терешковой в Улан-Удэ», - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что из горящего здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. За медицинской помощью с признаками отравления угарным газом обратились пять человек.

На место происшествия направили пожарно-спасательную технику МЧС России. Отмечается, что пожарные проводят проверку помещений. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

На месте происшествия работают 39 человек и 14 единиц техники. Причина пожара неизвестна.