У экс-главы Росприроднадзора изъяли имущество на сотни миллионов

Новосибирский суд по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество бывшего руководителя Южно-Сибирского управления Росприроднадзора Андрея Фролова на сумму более 300 млн рублей.

«В доход государства обращено 13 транспортных средств, три земельных участка, жилой дом, одна квартира, три нежилых помещения, в том числе восемь квартир, расположенных за границей, а также 100% доли в уставном капитале ООО «Алтайская транспортная компания» всего на сумму более 300 млн рублей», — уточнили РИА Новости в суде.

Генпрокуратура установила, что с 2002 по 2024 год Фролов приобрёл имущество на 347 млн рублей, что не соответствовало его официальным доходам на госслужбе. Он не занимался предпринимательством и не имел других законных источников таких средств.

В собственности экс-чиновника находилась недвижимость в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде.

Уголовное дело в отношении Фролова по фактам превышения полномочий и воспрепятствования предпринимательской деятельности направили в Центральный районный суд Кемерова.

