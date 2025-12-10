Умер один из фигурантов дела Долиной

Один из фигурантов дела об афере с Ларисой Долиной — таксист из Йошкар-Олы Александр Келдыбаев — не дожил до решения суда о взыскании с него крупной суммы в пользу певицы.

Его подозревали в получении от певицы 15 млн рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что номер банковского счёта... открыт в АО... 21.06.2024 на имя Келдыбаева Александра Вячеславовича. Из выписки по счёту Келдыбаева А.В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л.А. в размере 5 млн рублей, 27.06.2024 — 10 млн рублей, назначение платежа — оплата услуг. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А.В. умер. Определением суда от 18.12.2024 производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А.В.», — говорится в решении Йошкар-Олинского городского суда.

Как сообщил RT отец Александра Келдыбаева, его сын умер в августе 2024 года из-за оторвавшегося тромба. О причастности сына к громкому делу Вячеслав узнал через знакомых — те увидели фамилию в СМИ.

Коллеги отреагировали на скандал с Долиной

«Я маленько слыхал, друзья звонили, спрашивали про суд по делу Долиной, не о моём ли там сыне речь. Когда он был жив, никакой речи ни о каких деньгах у нас с ним не было. Но я не думаю, что он связан с этим», — заявил собеседник RT.

«У него остались две дочки, с гражданской женой он ранее расстался, до этого они жили вместе в деревне в доме его тёщи. Потом где-то сам снимал. Часто в разъездах был по работе — то в Казань ездил, то в Москву, то в Ульяновск, то в Волгоград», — вспоминает отец Келдыбаева.

Ранее певица Лариса Долина приняла решение в полном объёме вернуть деньги покупательнице её квартиры Полине Лурье.