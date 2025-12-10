В Афганистане задержали четырех мужчин за косплей сериала «Острые козырьки»

В Афганистане сотрудники «полиции нравов» задержали четырёх молодых людей, которые занимались косплеем героев британского сериала «Острые козырьки». Инцидент произошёл в посёлке Джебраил провинции Герат на западе страны.

Поводом для ареста стало видео, на котором мужчины прогуливаются по улице в стилизованных под сериал чёрных костюмах, пальто, кепках и перчатках. За неделю до задержания они дали интервью местному YouTube-каналу, объяснив свой интерес к классическому стилю одежды из сериала и выразив намерение в будущем продемонстрировать традиционные наряды различных этнических групп Афганистана.

Представитель Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфул Ислам Хайбер заявил, что подобное поведение противоречит исламским ценностям и афганской культуре.

