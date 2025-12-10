На северо-западе Москвы произошел пожар на кровле жилого таунхауса. Об этом сообщают оперативные службы, передает ТАСС.

«Пожар охватил кровлю жилого таунхауса по адресу: проезд Досфлота, 16, к. 1, с площадью возгорания в 100 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности», — отметил источник агентства.

В настоящее время существует угроза распространения огня.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве подтвердила информацию о пожаре. «Горит кровля трехэтажного блочного жилого дома. Из соседних квартир эвакуированы 7 человек», — добавили в столичном МЧС.

Пожарные подразделения работают над ликвидацией возгорания.