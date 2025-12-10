Ил-76 разбился в Судане, весь экипаж погиб

Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане во вторник, 9 декабря, при совершении посадки, весь экипаж погиб. Об этом сообщило агентство France Press, ссылаясь на два военных источника.

— Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна» в городе у Красного моря Порт-Судан. У него произошла техническая неисправность, — рассказал агентству источник.

Другой военный источник уточнил, что «все члены экипажа» погибли при катастрофе.

Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в Ивановской области разбился самолет Ан-22. Следователи также подтвердили, что в результате инцидента скончались все члены экипажа. Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

На борту, осуществлявшем плановый облет в районе деревни Иванково, находились семь человек экипажа. Все они погибли. Министерство обороны позднее подтвердило крушение судна. На место происшествия направили поисково-спасательную группу. Помимо этого, на место крушения вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.