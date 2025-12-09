В убийстве Чарли Кирка обвинили армию США

Американская журналистка Кэндис Оуэнс предположила, что к убийству консервативного активиста Чарли Кирка причастна армия США. Об этом пишет РИА Новости.

© Zuma/ТАСС

По данным агентства, 31-летнего Кирка смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта.

«Чарли Кирк был убит в результате покушения, и в этом замешана наша армия», — отметила Оуэнс.

Журналистка уточнила, что некий американский военный прислал ей письмо на электронную почту и привел в нем сведения, которые позволят раскрыть дело.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

Ранее Оуэнс сообщила, что Белый дом подтвердил причастность президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит Макрон к покушению на ее жизнь.