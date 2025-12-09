В убийстве Чарли Кирка обвинили армию США
Американская журналистка Кэндис Оуэнс предположила, что к убийству консервативного активиста Чарли Кирка причастна армия США. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, 31-летнего Кирка смертельно ранили 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
«Чарли Кирк был убит в результате покушения, и в этом замешана наша армия», — отметила Оуэнс.
Журналистка уточнила, что некий американский военный прислал ей письмо на электронную почту и привел в нем сведения, которые позволят раскрыть дело.
Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?
Ранее Оуэнс сообщила, что Белый дом подтвердил причастность президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит Макрон к покушению на ее жизнь.