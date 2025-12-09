В Воронеже арестовали подозреваемого в развращении школьниц

ВОРОНЕЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение бывшему учителю одной из школ Воронежа в совершении половых преступлений против несовершеннолетних. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

"Следственными органами СК России по Воронежской области предъявлено обвинение бывшему учителю одной из общеобразовательных школ города Воронежа в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 134 (половое сношение с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц). Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расследование уголовного дела продолжается.