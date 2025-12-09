Убившая военкора Дарья Трепова* устраивает драки в колонии

Дарья Трепова*, осужденная на 27 лет лишения свободы за убийство военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), в колонии проявляет агрессию и устраивает драки. Об этом рассказала бывшая заключенная Евгения Хасис, которая отбывала наказание в одной колонии с Треповой.

— Она вела себя очень по-разному. Сначала она начинает играть роль такой девочки, которая такая вегетарианка, любит кошечек, таких всех пушистиков. И в то же время у нее возникает ситуация, ее закрывают в штрафной изолятор за лютую драку, — рассказала женщина на YouTube-канале журналистки Ксении Собчак.

Трепову* признали виновной в совершении теракта, повлекшего смерть человека. Ее задержали 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге, где проходила встреча с Татарским. Девушка принесла на встречу статуэтку, в которую было заложено взрывное устройство, и вручила ее в руки Татарскому. Он скончался от последствий взрыва.

Уже в суде Трепова* рассказывала, что задание познакомиться с Татарским ей дал проживающий на Украине журналист Роман Попков и человек по прозвищу Гештальт, обещая взамен вывезти ее к себе. По словам девушки, она не знала, что в статуэтку заложена взрывчатка — Попков и Гештальт говорили ей, что там прослушка и трекер.

*Внесена в реестр террористов и экстремистов.