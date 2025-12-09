Названа причина приостановки дела о смерти угнавшего вертолет Кузьминова

Суд испанского города Вильяхойоса временно прекратил расследование смерти пилота-перебежчика из России Максима Кузьминова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз судебной власти страны.

По данным агентства, российский летчик в 2023 году по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину.

В феврале 2024 года стало известно, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело Кузьминова с огнестрельными ранениями.

«Судья постановила временно прекратить производство по делу об убийстве пилота, дезертировавшего из российской армии, из-за отсутствия установленных подозреваемых», — говорится в пресс-релизе.

В решении суда Вильяхойосы отмечается, что следствие не смогло установить ни исполнителей, ни заказчиков стрельбы по жертве.

Вместе с тем, пояснили в суде, дело может быть возобновлено, если появятся новые доказательства или сведения о возможных подозреваемых.