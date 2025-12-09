В Красноярске котёнок погиб после помывки в стиральной машине

В Красноярске случился печальный инцидент: котёнка случайно помыли в стиральной машине с режимом отжима.

Животное в тяжелом состоянии было доставлено в ветеринарную клинику Советского района. Владельцы рассказали, что ночью ненароком поместили его в стиралку, и цикл стирки занял целый час, включая отжим. Они не обратили внимания на питомца и оставили его в барабане до утра.

Ветеринары оказали необходимую помощь и предупредили, что без госпитализации котёнок может не выжить. Однако его владельцы заявили, что не располагают средствами ни для лечения, ни для эвтаназии, после чего покинули клинику. Котёнок остался в учреждении. Ветеринар обратилась к волонтёрам за помощью; многие люди откликнулись и начали оказывать помощь, а некоторые сотрудники клиники предложили забрать животное к себе бесплатно.

К сожалению, на следующий день котёнок скончался.